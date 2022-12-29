В России готовится закон о лицензировании иностранного ПО
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По информации газеты «Коммерсантъ», Минцифры совместно с участниками IT-рынка готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО. В первую очередь это касается тех компаний, который приостановили деятельность в России.
Механизм будет работать так, чтобы российские клиенты перечисляли оплату на спецсчёт, а правообладателям средства будут переведены по первому требованию. Министр Максут Шадаев отметил, что в стране нужно сделать особый механизм для добросовестных пользователей.
Бизнес не виноват, что разработчик ушёл из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей.
Эксперты считают, что в текущих условиях вполне нормально выдвигать подобные законы, поскольку некоторые IT-системы находятся на критическом уровне.
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