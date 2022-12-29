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Показ GTA 6, анонс Nintendo Switch 2 и новой PS5 — чего ждать в 2023 году

Показ GTA 6, анонс Nintendo Switch 2 и новой PS5 — чего ждать в 2023 году
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Известный инсайдер Том Хендерсон выпустил материал, в котором попытался спрогнозировать главные события 2023 года. В статье он опирался как на данные своих источников, так и на открытые данные из финансовых отчётов компаний, которые ожидают скачок прибыли в тот или иной момент.

Главным анонсом должен стать первый трейлер GTA 6, в котором Rockstar может представить сеттинг, эпоху и героев. При этом релиза не стоит ждать раньше конца 2024 года — выход куда более реален где-то в 2025-м. Среди других возможных событий — анонс Nintendo Switch 2, новой PlayStation 5 со съёмным дисководом, «облачной» консоли в линейке Xbox, а также слияние Microsoft с Activsion Blizzard.

Возможные анонсы 2023 года по мнению инсайдера

  • Полноценный анонс GTA 6 с показом первого трейлера
  • Анонс Nintendo Switch 2 с улучшенным железом
  • Подписание сделки между Microsoft и Activsion Blizzard
  • Выход PlayStation 5 со съёмным дисководом
  • Анонс новой консоли Xbox, заточенной под игру в «облаке»

При этом Хендерсон не уверен, что абсолютно все прогнозы сбудутся. Например, анонс облачной консоли Xbox могут отложить на 2024 год, как и представление Nintendo Switch 2.

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