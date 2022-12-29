Игрок нашёл решение проблемы для тех, у кого потеют ладони во время игры

Многие геймеры наверняка сталкивались с проблемой потения ладоней во время игры. Из-за этого становится некомфортно играть, да и к тому же можно запачкать геймпад. Будет особенно обидно, если устройство новое.

Пользователь Reddit под ником JayBowdy показал изобретение своего друга, которое поможет в такой ситуации. Приятель JayBowdy положил поверх геймпада ткань голубого цвета, оставив снаружи лишь стики. Такой подход, судя по всему, понравился геймерам — у публикации уже 53 тыс. лайков и 2,4 тыс. комментариев.

Фото: Reddit

Игроки в комментариях шутят, что ткань на геймпаде напомнила им о фильме «Техасская резня бензопилой», поскольку антагонист франшизы натягивал на себя маски из кожи жертв.

Многие люди начали всерьёз советовать другу пользователя обратиться к врачу, поскольку иногда проблема может быть серьёзнее, чем на первый взгляд.