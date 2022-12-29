Российские ноутбуки F+ оснастят отечественным аналогом Windows
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На поступившие осенью в продажу российские ноутбуки от F+ tech планируют установить отечественную операционную систему «Альт». Это стало возможным благодаря недавно заключённому соглашению между компаниями «Базальт СПО» и F+ tech.
Партнёры недавно заявили, что ноутбуки F+ Flaptop предлагают потребителям и надёжное железо, и качественную операционную систему. Производство этих «машин» сейчас ведётся по ODM-модели под контролем специалистов компании. Но в ближайшем будущем их сборку планируют локализовать на территории России. Таким образом, F+ tech планирует занять 20% российского рынка ноутбуков.
ОС семейства «Альт» включены в Единый реестр российских программ Минцифры РФ, что позволяет использовать ноутбуки F+ tech для развёртывания мобильных рабочих мест в государственных органах. Коммерческие организации тоже всё чаще делают осознанный выбор в пользу отечественных решений.
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