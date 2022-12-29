Источник: Роберт Дауни-младший точно вернётся к Железному человеку в новых фильмах Marvel

Известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello решил обрадовать фанатов Marvel перед Новым годом и сообщил, что Роберт Дауни-младший вернётся к роли Тони Старка для шестой части «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны».

Также инсайдер отметил, что Дауни-младший, возможно, появится в качестве камео для картины «Войны в доспехах». Главную роль в ленте сыграет Дон Чидл — он воплощает образ Джеймса Роудса, Воителя, друга Тони Старка.

Фото: Twitter

Судя по тому, что Marvel Studios и Sony Pictures вернули Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда для «Человека-паука: Нет пути домой», а также Чарли Кокса, сыгравшего Сорвиголову, можно не сомневаться в возвращении Железного человека. К тому же ещё и Хью Джекман вернётся к роли Росомахи.

«Мстители: Секретные войны» выйдет 1 мая 2026 года и станет последним фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.