«Телеграм» стал третьим самым популярным приложением в Европе в 2022 году

Аналитическое агентство Sensor Tower опубликовало данные о самых популярных мобильных приложениях в 2022 году в Европе. Тройка лидеров не меняется уже три года подряд: первое место в очередной раз занял TikTok, на второй строчке WhatsApp, замыкает тройку «Телеграм». Следом идут «Фейсбук»* и «Инстаграм»*, при этом в топ также попали «Твиттер» и Discord.

Самые популярные мобильные приложения в Европе за последние три года Фото: Sensor Tower

Как прогнозируют аналитики, самый большой прирост в 2022 году показал именно «Телеграм». Если рост его популярности не снизится, то в 2023 году «Телеграм» займёт второе место в рейтинге, обойдя WhatsApp.

Ещё в июне Павел Дуров, основатель «Телеграма», заявлял, что сервис достиг аудитории в 700 млн человек. Вполне возможно, прямо сейчас мессенджером пользуется каждый десятый житель планеты Земля.

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* — «Инстаграм»* и «Фейсбук»* запрещены в России. Деятельность компании Meta считается в России экстремистской.