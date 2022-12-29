В World of Tanks скоро стартует праздничная акция «С Новым годом!»
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Lesta Games объявила о скором старте акции «С Новым годом!» в игре World of Tanks. Событие стартует 30 декабря в 12:00 по московскому времени, а завершится 9 января 2023 года. Игроков ждут различные скидки и бонусы, а также возврат демонтажных наборов, золота и бон за демонтаж оборудования.
Фото: Lesta Games
Новогодние скидки и бонусы в World of Tanks с 30 декабря по 9 января
- Х5 опыта за первую победу в день — бонус действует для любой техники.
- Скидка 50% на всё штатное оборудование.
- Скидка 50% на снаряжение.
- Скидка 50% на все виды кастомизации за игровое золото в разделе «Внешний вид».
- «В три раза выгоднее» — перевод опыта в опыт экипажа (1 к 15).
- Возврат имущества, потраченного на демонтаж в World of Tanks.
Более подробно ознакомиться с акцией можно на официальном сайте игры.
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