Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Мире танков» скоро стартует праздничная акция «С Новым годом!»

В World of Tanks скоро стартует праздничная акция «С Новым годом!»
Комментарии

Lesta Games объявила о скором старте акции «С Новым годом!» в игре World of Tanks. Событие стартует 30 декабря в 12:00 по московскому времени, а завершится 9 января 2023 года. Игроков ждут различные скидки и бонусы, а также возврат демонтажных наборов, золота и бон за демонтаж оборудования.

Фото: Lesta Games

Новогодние скидки и бонусы в World of Tanks с 30 декабря по 9 января

  • Х5 опыта за первую победу в день — бонус действует для любой техники.
  • Скидка 50% на всё штатное оборудование.
  • Скидка 50% на снаряжение.
  • Скидка 50% на все виды кастомизации за игровое золото в разделе «Внешний вид».
  • «В три раза выгоднее» — перевод опыта в опыт экипажа (1 к 15).
  • Возврат имущества, потраченного на демонтаж в World of Tanks.

Более подробно ознакомиться с акцией можно на официальном сайте игры.

Новость по теме
Новые режимы, карты и улучшенное окружение — будущее World of Tanks
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022