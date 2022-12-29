В World of Tanks скоро стартует праздничная акция «С Новым годом!»

Lesta Games объявила о скором старте акции «С Новым годом!» в игре World of Tanks. Событие стартует 30 декабря в 12:00 по московскому времени, а завершится 9 января 2023 года. Игроков ждут различные скидки и бонусы, а также возврат демонтажных наборов, золота и бон за демонтаж оборудования.

Фото: Lesta Games

Новогодние скидки и бонусы в World of Tanks с 30 декабря по 9 января

Х5 опыта за первую победу в день — бонус действует для любой техники.

Скидка 50% на всё штатное оборудование.

Скидка 50% на снаряжение.

Скидка 50% на все виды кастомизации за игровое золото в разделе «Внешний вид».

«В три раза выгоднее» — перевод опыта в опыт экипажа (1 к 15).

Возврат имущества, потраченного на демонтаж в World of Tanks.

Более подробно ознакомиться с акцией можно на официальном сайте игры.