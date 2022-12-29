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«Уэнсдей» продолжает доминировать на Netflix — сериал снова стал лидером

«Уэнсдей» продолжает доминировать на Netflix — сериал снова стал лидером
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Сериал «Уэнсдей» вышел 23 ноября — через пять недель после премьеры он вновь возглавил топ лучших шоу Netflix. Более чем за месяц в онлайн-кинотеатре вышло несколько больших проектов — «Рекрут», «Гарри и Меган», новый сезон «Эмили в Париже» и низкооценённый «Ведьмак: Происхождение». Все они становились лидерами топа, но творение Тима Бёртона снова стало самым популярным проектом площадки.

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Топ-5 самых популярных сериалов Netflix на этой неделе

  1. «Уэнсдей».
  2. «Эмили в Париже» (новый сезон).
  3. «Госизмена» (новинка).
  4. «Алиса в Пограничье» (новый сезон).
  5. «Рождественская буря» (новинка).
  6. «Гарри и Меган» (новинка).
Топ-5 популярных сериалов Netflix на этой неделе

Топ-5 популярных сериалов Netflix на этой неделе

Фото: Netflix

Сценарист «Уэнсдей» Альфред Гоф недавно заявил, что продолжение сериала будет посвящено дружбе Уэнсдей Аддамс и Энид Синклер.

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