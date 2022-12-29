Умер легендарный Эдуард Артемьев — композитор «Сталкера», «Соляриса» и других картин
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На 86-м году из жизни ушёл знаменитый российский и советский композитор Эдуард Артемьев. Об этом сообщил его сын Артемий Артемьев. Перед кончиной легендарного музыканта перевели в реанимационное отделение из-за возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии проблем.
Эдуард Артемьев — автор музыки к более чем 150 фильмам. Он создал музыкальные полотна для культовых картин «Солярис», «Сталкер» и «Зеркало» Андрея Тарковского. Эдуард также написал саундтрек для «Своего среди чужих, чужой среди своих» и «Родни» Никиты Михалкова. Артемьев приложил руку и к современным отечественным лентам — к «Легенде №17», «Утомлённым солнцем 2» и «Солнечному удару».
В 1999 году Эдуард Артемьев получил звание Народного артиста Российской Федерации.
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