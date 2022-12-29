Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Кэмерон готов снимать «Аватаров» до конца своих дней

Джеймс Кэмерон готов снимать «Аватаров» до конца своих дней
Комментарии

Джеймс Кэмерон уже разработал четыре сиквела «Аватара» — два он уже отснял. Но на этом, похоже, режиссёр останавливаться не планирует — у него масса историй и идей, которые он хочет реализовать в продолжениях. Об этом Кэмерон рассказал коллеге — режиссёру нашумевшего боевика «RRR: Рядом ревёт революция» С.С. Раджамули. Постановщики общались на сессии вопросов-ответов журнала Empire.

По словам Кэмерона, он не чувствует, что франшиза «Аватар» как-то ограничивает или мешает его карьере.

Мир «Аватара» настолько обширен, что я могу рассказать в нём большинство задуманных историй и испробовать многие стилистические приёмы, которые я надеюсь освоить. Конечно, мне немного грустно, что я не могу параллельно снимать что-то ещё.

Ранее Кэмерон планировал поставить адаптацию аниме «Алита: Боевой ангел», но из-за плотной работы над «Аватарами» он передал проект Роберту Родригесу, оставшись на позиции продюсера. У Джеймса есть масса идей для других фильмов. Он заявил, что в любой момент может доверить съёмку следующего «Аватара» другому режиссёру, если решит снять какой-то другой фильм.

Новость по теме
Джеймс Кэмерон уже снял несколько сцен для «Аватара 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022