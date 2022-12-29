Джеймс Кэмерон готов снимать «Аватаров» до конца своих дней

Джеймс Кэмерон уже разработал четыре сиквела «Аватара» — два он уже отснял. Но на этом, похоже, режиссёр останавливаться не планирует — у него масса историй и идей, которые он хочет реализовать в продолжениях. Об этом Кэмерон рассказал коллеге — режиссёру нашумевшего боевика «RRR: Рядом ревёт революция» С.С. Раджамули. Постановщики общались на сессии вопросов-ответов журнала Empire.
По словам Кэмерона, он не чувствует, что франшиза «Аватар» как-то ограничивает или мешает его карьере.
Мир «Аватара» настолько обширен, что я могу рассказать в нём большинство задуманных историй и испробовать многие стилистические приёмы, которые я надеюсь освоить. Конечно, мне немного грустно, что я не могу параллельно снимать что-то ещё.
Ранее Кэмерон планировал поставить адаптацию аниме «Алита: Боевой ангел», но из-за плотной работы над «Аватарами» он передал проект Роберту Родригесу, оставшись на позиции продюсера. У Джеймса есть масса идей для других фильмов. Он заявил, что в любой момент может доверить съёмку следующего «Аватара» другому режиссёру, если решит снять какой-то другой фильм.
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