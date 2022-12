Разработка российской игры «Поезда» остановлена — авторам не дали обещанные 100 млн рублей

18 октября стало известно, что АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит грант в размере 100 млн рублей российской компании Watt Studio на разработку теслапанк-экшена «Поезда» (TRAINS: Through electric storms). Сегодня авторы проекта сообщили, что разработка приостановлена, потому что у них нет средств, а ИРИ готова выплатить грант только после релиза.

Два месяца переговоров, слабые послабления от ИРИ, нулевой интерес от сторонних инвесторов к проекту, отсутствие кредитования у банков под государственные гранты. В итоге финансирование на игру у нас так и не появилось. И мы приняли решение поставить разработку на паузу.

Представители Watt Studio изначально договаривались с ИРИ о поэтапной постоплатной системе выдачи гранта. Но ведомство такие условия не устроили. Об этом сооснователь студии Егор Томский и креативный продюсер Марина Симкина рассказали журналистам портала The House of the Dev.

На питчинге-презентации было отображено, что мы вложили свои деньги в производство прототипа, и теперь нам нужны средства от ИРИ, чтобы сделать вертикальный срез и запустить производство всей игры. В процессе мы планировали активно искать сторонних инвесторов и будущих издателей.



Но внезапно выяснилось, что ИРИ на это не готовы — им интересно, чтобы была полная постоплата, а в процессе мы получали финансирование из внешних источников, которые готовы вложиться в игру.

В конце октября представители ИРИ сообщили Watt Studio, что они должны сдать готовый проект в ноябре 2024-го. После этого руководители студии хотели получить льготный кредит, но им отказали. Банки испугались давать деньги под государственный грант, который выплатят минимум через два года. В результате студия осталась без средств на реализацию первого этапа разработки.

Создатели считают, что ИРИ не поняли особенностей разработки игры. Watt Studio заявила, что им следовало договариваться на гарантированную выплату аванса. Несмотря на проблему, команда сохраняет позитивный настрой. Закрываться они пока не планируют.