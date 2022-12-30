«ВКонтакте» и «Яндекс» хотят создать новую операционную систему на базе Android

По информации газеты «Коммерсантъ», компании «ВКонтакте», «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» хотят учредить фирму, которая займётся разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android, способной заменить платформу Google Mobile Services.

Эксперты считают, что новая ОС на базе Android будет востребованной и найдёт отклик у аудитории. Более того, ОС хотят сделать в первую очередь для потребителей.

Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом.

Отмечается, что разрабатываемая операционная система «Аврора», за создание которой отвечает «Ростелеком», не будет конкурировать с новой ОС, поскольку «Аврора» ориентирована на государственный сектор. К тому же на разработку новой ОС нужно куда меньше средств.