«Человек-паук: Майлз Моралес», Stray, Scorn: самые красивые игры 2022 года на ПК
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Сайт DSOGaming, эксперты которого занимаются анализом технической части игр, представили список из десяти самых красивых игр 2022 года для ПК. Проекты расположены в хаотичном порядке, поэтому команда DSOGaming не смогла назвать красивейшую игру года.
В топе есть Need for Speed Unbound, The Callisto Protocol и «Человек-паук: Майлз Моралес». Нашлось даже место для игры про котика Stray.
«Майлз Моралес» — единственная игра в списке, которая вышла не в 2022 году. Релиз проекта состоялся на PS4 и PS5 аж в 2020 году, но до ПК экшен добрался лишь в ноябре.
Десятка самых красивых игр 2022 года на ПК
- Stray
- Need for Speed Unbound
- Scorn
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection
- «Человек-паук: Майлз Моралес»
- Dying Light 2
- The Callisto Protocol
- A Plague Tale: Requiem
- Portal RTX
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