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«Человек-паук: Майлз Моралес», Stray, Scorn: самые красивые игры 2022 года на ПК

«Человек-паук: Майлз Моралес», Stray, Scorn: самые красивые игры 2022 года на ПК
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Сайт DSOGaming, эксперты которого занимаются анализом технической части игр, представили список из десяти самых красивых игр 2022 года для ПК. Проекты расположены в хаотичном порядке, поэтому команда DSOGaming не смогла назвать красивейшую игру года.

В топе есть Need for Speed Unbound, The Callisto Protocol и «Человек-паук: Майлз Моралес». Нашлось даже место для игры про котика Stray.

«Майлз Моралес» — единственная игра в списке, которая вышла не в 2022 году. Релиз проекта состоялся на PS4 и PS5 аж в 2020 году, но до ПК экшен добрался лишь в ноябре.

Десятка самых красивых игр 2022 года на ПК

  • Stray
  • Need for Speed Unbound
  • Scorn
  • Call of Duty: Modern Warfare 2
  • Uncharted: Legacy of Thieves Collection
  • «Человек-паук: Майлз Моралес»
  • Dying Light 2
  • The Callisto Protocol
  • A Plague Tale: Requiem
  • Portal RTX
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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Sony Interactive Entartainment

Источник: «Чемпионат»

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