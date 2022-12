«Человек-паук: Майлз Моралес», Stray, Scorn: самые красивые игры 2022 года на ПК

Сайт DSOGaming, эксперты которого занимаются анализом технической части игр, представили список из десяти самых красивых игр 2022 года для ПК. Проекты расположены в хаотичном порядке, поэтому команда DSOGaming не смогла назвать красивейшую игру года.

В топе есть Need for Speed Unbound, The Callisto Protocol и «Человек-паук: Майлз Моралес». Нашлось даже место для игры про котика Stray.

«Майлз Моралес» — единственная игра в списке, которая вышла не в 2022 году. Релиз проекта состоялся на PS4 и PS5 аж в 2020 году, но до ПК экшен добрался лишь в ноябре.

Десятка самых красивых игр 2022 года на ПК