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Таинственная Silent Hill: The Short Message точно выйдет на PS5

Таинственная Silent Hill: The Short Message точно выйдет на PS5
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Во время большой презентации Silent Hill в октябре Konami анонсировала несколько новых игр франшизы. Компания представила ремейк второй части, полноценную новую часть Silent Hill f, инди-игру Silent Hill: Townfall и эпизодическую Silent Hill: Ascension.

На презентации не была анонсирована Silent Hill: The Short Message. Ранее игра получила возрастной рейтинг в Корее, а недавно его выдали в Тайване. Более того, среди платформ указана PS5. Это означает, что игра точно существует и выйдет как минимум на консоли Sony.

Отмечается, что проект будет хоррором, в котором будет как насилие, так и нецензурная лексика. Других деталей нет. Когда состоится анонс The Short Message, неизвестно. Нет даже примерной информации о том, что это может быть за игра.

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