Джордж Мартин рассказал о задержках спин-оффов «Игры престолов»
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Автор фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин активно ведёт собственный блог. Периодически в нём появляются публикации на различную тематику, но в основном писатель рассказывает про кино и сериалы.
Недавно Мартин рассказал, что из-за изменений в Warner Bros., в ходе которых компания стала частью Discovery, HBO пришлось повременить со спин-оффами «Игры престолов». Притом проекты не были отменены — их просто на время отложили.
Некоторые из спин-оффов развиваются быстрее, чем другие, как это обычно и бывает. Ни один из них ещё не получил одобрения, но мы надеемся, что скоро это случится. Пару спин-оффов отложили, но я бы не сказал, что они отменены. Все изменения, происходящие в Warner Bros. и HBO Max, повлияли на всё это.
Фанатов «Игры престолов» могут ликовать, поскольку известно как минимум о семи спин-оффах основного шоу. В этом году, кстати, вышел приквел шоу — «Дом дракона».
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