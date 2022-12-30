Джордж Мартин рассказал о задержках спин-оффов «Игры престолов»

Автор фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин активно ведёт собственный блог. Периодически в нём появляются публикации на различную тематику, но в основном писатель рассказывает про кино и сериалы.

Недавно Мартин рассказал, что из-за изменений в Warner Bros., в ходе которых компания стала частью Discovery, HBO пришлось повременить со спин-оффами «Игры престолов». Притом проекты не были отменены — их просто на время отложили.

Некоторые из спин-оффов развиваются быстрее, чем другие, как это обычно и бывает. Ни один из них ещё не получил одобрения, но мы надеемся, что скоро это случится. Пару спин-оффов отложили, но я бы не сказал, что они отменены. Все изменения, происходящие в Warner Bros. и HBO Max, повлияли на всё это.

Фанатов «Игры престолов» могут ликовать, поскольку известно как минимум о семи спин-оффах основного шоу. В этом году, кстати, вышел приквел шоу — «Дом дракона».