«Человек-паук: Через вселенные 2» будет куда безумнее оригинала
Поделиться
Недавно соавторы и продюсеры сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер поделились занятной деталью проекта. По их словам, продолжение будет боле безумным, чем оригинал.
Мультфильм также будет и масштабней, поскольку в нём ожидается появление десятков версий Человека-паука из различных вселенных.
То, что мы делаем в продолжении «Через вселенные», снова ломает все шаблоны. Все действительно в предвкушении проекта. Сиквел определённо более безумный, чем оригинал. Мы наконец заставили некоторых людей понервничать. Мы отлично делаем свою работу.
Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» выйдет 2 июня 2023 года. Одного из ключевых персонажей, Человека-паука 2099, озвучил Оскар Айзек.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
13:02
-
12:41
-
12:27
-
11:47
-
11:18
-
10:34
-
10:07
-
09:40
- 29 декабря 2022
-
22:07
-
21:34
-
21:06
-
20:35
-
19:55
-
19:23
-
18:57
-
18:21
-
17:44
-
17:14
-
17:07
-
16:47
-
16:19
-
16:05
-
16:05
-
15:41
-
15:34
-
15:34
-
14:57
-
14:39
-
14:23
-
13:45
-
13:25
-
13:13
-
12:41
-
12:25
-
11:58
Партнерский контент