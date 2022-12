Утекли фото Nintendo Switch в стиле новой The Legend of Zelda

Судя по всему, в ближайшее время стартует рекламная кампания The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На форуме ResetEra опубликовали фото Nintendo Switch OLED в стилизации Tears of the Kingdom.

Изображения выложили на сайт Imgur. Можно увидеть, что джойконы и подставка для консоли будут выполнены в стиле игры с преобладанием золотистых и зелёных цветов.

Судя по всему, к выходу игры Nintendo готовит особый бандл. Официально его ещё не представили.

Фото: Imgur

Фото: Imgur

Фото: Imgur

Фото: Imgur

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — сиквел культовой The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В игре предстоит снова взять на себя роль Линка.

Релиз состоится 12 мая 2023 года только для Nintendo Switch.