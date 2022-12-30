Утекли фото Nintendo Switch в стиле новой The Legend of Zelda

Судя по всему, в ближайшее время стартует рекламная кампания The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — сиквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На форуме ResetEra опубликовали фото Nintendo Switch OLED в стилизации Tears of the Kingdom.
Изображения выложили на сайт Imgur. Можно увидеть, что джойконы и подставка для консоли будут выполнены в стиле игры с преобладанием золотистых и зелёных цветов.
Судя по всему, к выходу игры Nintendo готовит особый бандл. Официально его ещё не представили.
Фото: Imgur
Фото: Imgur
Фото: Imgur
Фото: Imgur
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — сиквел культовой The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В игре предстоит снова взять на себя роль Линка.
Релиз состоится 12 мая 2023 года только для Nintendo Switch.
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