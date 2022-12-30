Источник: провал iPhone 14 Plus сильно повлияет на iPhone 15

Неудачная осень 2022 года стала серьёзным испытанием для Apple — смартфоны компании продаются хуже ожиданий не только из-за пониженного спроса, но и из-за протестов в Китае. Но самым большим потрясением стал iPhone 14 Plus, который должен был занять нишу для тех людей, кто предпочитает большие смартфоны. Однако спрос на него оказался настолько низким, что Apple попросту остановила производство линейки и переключилась на Pro-модели.

Как сообщает портал Macrumors со ссылкой на инсайдеров, компания обеспокоена слабыми результатами модели и уже раздумывает об изменениях в следующем году. В компании прекрасно понимают, что iPhone 14 Plus мало чем отличается от обычного iPhone 14, поэтому грядущая линейка может ещё сильнее разделить Pro-модели и стандартные. Кроме того, Apple рассматривает вариант с понижением цены на Plus-модели (сейчас она составляет $ 899). Из-за этого потенциальный iPhone 15 может также подешеветь — как и Pro-модели.

Как именно поступит компания, мы узнаем не раньше сентября. Впрочем, инсайдеры наверняка поделятся и этой информацией ближе к весне.