Скандального блогера Эндрю Тейта задержали по подозрению в торговле людьми

Недавно скандальный блогер и бывший кикбоксёр Эндрю Тейт, подозреваемый в торговле людьми и создании организованной преступной группировки, вступил в перепалку с экологической активисткой Гретой Тунберг.
В ходе общения Тунберг попросила отправить ей письмо на несуществующую почту с оскорбительным для Тейта подтекстом. В ответ на это блогер записал видео, в котором обратился к Грете Тунберг. Как предположили СМИ, ролик помог задержать Тейта — в видео есть фрагмент, на котором ему передают две коробки с пиццей.
Именно по коробкам правоохранительные органы вычислили местоположение Тейта — он находится в Румынии. В итоге Тейта и его друзей задержали, но никаких обвинений пока не выдвинули.
Прокуратура Румынии заявила, что они нашли шесть женщин, которые подвергались сексуальной эксплуатации со стороны Тейта и его знакомых. Всё это ещё предстоит доказать.
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