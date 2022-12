Геймер сделал карту для изучения истории человечества по видеоиграм

Пользователь Reddit под ником ucankabak показал геймерам свою карту-хронологию изучения эволюции человеческой культуры и общества по видеоиграм. У публикации уже 53 тыс. лайков и 2,8 тыс. комментариев.

Автор начал свою карту с Ancestors: The Humankind Odyssey, поскольку среди всех игр именно в этом проекте затрагивается фрагмент, в котором ещё даже не жили люди. Следом идут Far Cry Primal, Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Origins и Ryse: Son of Rome.

В карте также есть и другие части Assassin’s Creed, а ещё Red Dead Redemption 2 и Cyberpunk 2077. Кончается карта Horizon Zero Dawn. Игроки оценили работу пользователя очень хорошо, но отметили, что на карту было бы неплохо добавить несколько важных игр вроде Call of Duty или Battlefield.