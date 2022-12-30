Автор Shadow of the Colossus и The Last Guardian скоро представит свою новую игру
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Знаменитый геймдизайнер Фумито Уэда анонсирует свой новый проект в 2023 году. Об этом автор культовых Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian рассказал журналистам издания Famitsu.
Уэда со своей студией genDesign уже её разрабатывает. По словам геймдизайнера, ему и его коллегам сейчас очень нужна поддержка фанатов.
Все сотрудники genDesign упорно трудятся, чтобы наконец-то анонсировать новый проект. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас.
О новой игре Уэды пока нет какой-либо подробной информации. Её начали разрабатывать в 2018 году, а с 2020-го проект создаётся совместно с Epic Games. В прошлом году genDesign опубликовала арт, на котором изображены игры Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian, а последний скриншот, возможно — первый «тизер» нового тайтла.
Фото: genDesign
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