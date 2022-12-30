Виктор sdy Оруджев покинул состав NAVI по CS:GO
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Natus Vincere объявила об уходе Виктора sdy Оруджева из состава команды по Counter-Strike: Global Offensive. На его место придёт Андрей npl Кухарский, который ранее выступал за NAVI Junior. Свой первый матч в составе новой команды он проведёт уже на IEM Katowice 2023.
Организация поблагодарила игрока за профессионализм и пожелала ему удачи в новых свершениях.
Желаем sdy удачи в дальнейшей карьере и благодарим за профессионализм, личностные качества и красивые раунды. Виктор открыт к предложениям на следующий сезон.
Виктор sdy Оруджев присоединился к NAVI в роли замены 3 июня на правах бесплатной аренды у клуба MAD Lions. Вместе с ним «Рождённые Побеждать» стали чемпионами BLAST Premier: Spring Finals 2022, серебряными призёрами IEM XVII Cologne, выиграли группу BLAST Premier: Fall 2022, а на Major-турнире IEM Rio 2022 команда заняла 5–8-е место.
Актуальный состав NAVI по CS:GO
- Александр s1mple Костылев
- Валерий b1t Ваховский
- Денис electroNic Шарипов
- Илья Perfecto Залуцкий
- Андрей npl Кухарский
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