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Виктор sdy Оруджев покинул состав NAVI по CS:GO

Виктор sdy Оруджев покинул состав NAVI по CS:GO
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Natus Vincere объявила об уходе Виктора sdy Оруджева из состава команды по Counter-Strike: Global Offensive. На его место придёт Андрей npl Кухарский, который ранее выступал за NAVI Junior. Свой первый матч в составе новой команды он проведёт уже на IEM Katowice 2023.

Организация поблагодарила игрока за профессионализм и пожелала ему удачи в новых свершениях.

Желаем sdy удачи в дальнейшей карьере и благодарим за профессионализм, личностные качества и красивые раунды. Виктор открыт к предложениям на следующий сезон.

Виктор sdy Оруджев присоединился к NAVI в роли замены 3 июня на правах бесплатной аренды у клуба MAD Lions. Вместе с ним «Рождённые Побеждать» стали чемпионами BLAST Premier: Spring Finals 2022, серебряными призёрами IEM XVII Cologne, выиграли группу BLAST Premier: Fall 2022, а на Major-турнире IEM Rio 2022 команда заняла 5–8-е место.

Актуальный состав NAVI по CS:GO

  • Александр s1mple Костылев
  • Валерий b1t Ваховский
  • Денис electroNic Шарипов
  • Илья Perfecto Залуцкий
  • Андрей npl Кухарский
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