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Первого «Железного человека» снимали как артхаус за $ 200 млн

Первого «Железного человека» снимали как артхаус за $ 200 млн
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Роберт Дауни-младший признался, что опыт съёмок в первом «Железном человеке» был одним из самых необычных в его карьере. По его словам, всю производственную команду буквально оставили без контроля продюсеров. А атмосфера на съёмочной площадке напоминала «психушку без санитаров».

Члены съёмочной команды ощущали, что они снимаются в нишевом авторском кино за $ 200 млн. Этому факту удивлялся и коллега Роберта — актёр Джефф Бриджес.

Тогда Джефф Бриджес сказал мне: «Дружище, мы снимаем независимый фильм за $ 200 млн». Это ощущение действительно возникало. Но на самом деле всё было организовано на довольно высоком уровне.

Многие уже знают, что «Железный человек» в 2008 году запустил ставшую культовой киновселенную Marvel. При этом бывшие владельцы прав на героя не верили в успех экранизации. И зря — картина не только оказалась коммерчески успешной, но и стала эталоном супергеройского и остального блокбастерного кино.

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Теги Чемп.Play Marvel •••

Заглавное фото: Marvel Entertainment

Источник: «Чемпионат»

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