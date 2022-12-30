Чарли Кокс: в перезапуске «Сорвиголовы» характер героя не изменится

Чарли Кокс играет Сорвиголову несколько лет. Изначально актёр воплотил героя в сериале «Сорвиголова» от Netflix. После его персонаж закрепился в киновселенной Marvel, отметившись в картине «Человек-паук: Нет пути домой» и в сериале «Женщина-Халк: Адвокат». Кокс недавно заявил, что характер слепого борца за справедливость в грядущем сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» не изменится.

По словам актёра, в «Рождённом заново» покажут Мэтта Мёрдока в другом периоде его жизни. Кокс пока не читал сценарий, но он уверен, что типаж героя изменять не будут, потому что Marvel уже включила его в свою киновселенную.

Я не думаю, что это другой персонаж. Возможно, авторы покажут другой период его жизни. Не думаю, что они хотят по-другому интерпретировать героя.

В ноябре стало известно, что съёмки новой «Сорвиголовы» завершатся почти через год — в декабре 2023 года. А премьера намечена аж на весну 2024-го.