Сценарий «Достать ножи 3» начинают писать

Недавно на Netflix вышел долгожданный сиквел детектива «Достать ножи» с подзаголовком «Стеклянная луковица». В первые три дня после выхода картина собрала 82 млн часов просмотров, заняв шестое место в списке самых успешных дебютных лент компании. Райан Джонсон ещё в ноябре заявил, что уже работает над сценарием третьей части.

А совсем недавно в общении с журналистами издания Wired постановщик рассказал, что он пишет сценарий следующего детективного фильма. Райан не стал уточнять название проекта, но отметил, что он увидит свет «через несколько лет». Велика вероятность, что он имел в виду «Достать ножи 3».

Я только начал работать над сценарием следующего детективного фильма. Пройдёт несколько лет, прежде чем он выйдет.

На днях Райан Джонсон назвал Дейва Батисту лучшим актёром-рестлером.