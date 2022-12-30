В «Телеграме» теперь можно прятать картинки от спойлеров

«Телеграм» получил новое обновление. Благодаря ему в мессенджер добавили скрытые медиа, дополнительные способы экономии места на устройстве, а также новые инструменты для фоторедактора, возможность предлагать профильные фотографии своим контактам и многое другое.

Скрытые медиа в «Телеграме»

Теперь в сообщениях можно скрывать не только текст, но и фотографии с видео за искрящейся полупрозрачной обложкой. Получатель увидит контент, только если его коснётся.

Максимальная экономия памяти в «Телеграме»

Пользователи уже несколько лет могут задать максимальный размер кэша и настроить автоматическую очистку файлов. А со свежим обновлением появилась возможность выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от лишнего контента из личных сообщений, групп и каналов, — а также добавить исключения для отдельных чатов.

В меню «Использование памяти» добавили специальные круговые диараммы — по ним удобно определять, сколько памяти и в каких разделах использует устройство.

Новые функции находятся в разделе Настройки > Данные и память > Использование памяти.

Новые инструменты для фоторедактора «Телеграма»

Разработчики кардинально переработали фоторедактор. Теперь линии при рисовании автоматически сглаживаются, а толщина меняется в зависимости от скорости движения пальца. Ещё добавили кисть, которая умеет наносить эффекты размытия. Необходимый и более точный цвет кисти теперь подобрать гораздо легче.

С апдейтом в мессенджере обновили инструмент для добавления текста на фотографии и видео. Он позволяет менять размер, шрифт и фон надписи. А эмодзи и анимированные наборы для добавления в фото и видео теперь доступны всем пользователям, а не только обладатели премиум-подписки.

В ближайших обновлениях мы продолжим совершенствовать интерфейс фоторедактора и улучшать его производительность.

Профильные фотографии для контактов в «Телеграме»

Пользователи могут устанавливать в свои контакты любые фотографии. Ещё можно предложить удачную фотографию пользователю из списка контактов. Установка предложенной фотографии в профиль происходит в два касания.

Чтобы добавить или предложить новую фотографию для Вашего контакта, достаточно перейти в его Профиль > Редактировать, а затем выбрать «Установить фото для …» или «Предложить фото для …».

Публичные фотографии профиля в «Телеграме»

Если пользователь скрыл свою фотографию от других, то он может поставить ту, которая будет видна всем.

Изменить параметры конфиденциальности и установить публичную фотографию можно в меню Настройки > Конфиденциальность > Фотография профиля.

Скрытие участников в больших группах

Администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников. Если участник не будет общаться с другими в чате, то о его наличии в сообществе будут знать только администраторы.

Фото: «Телеграм»

Еще после обновления в «Телеграме» появились специальные анимации для пользователей Android и новые анимированные и интерактивные эмодзи. Остальные подробности можно узнать на официальном сайте «Телеграма».

«Телеграм» в этом году стал третьим самым популярным приложением в Европе.