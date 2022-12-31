Власти РФ отказались выделять гранты на отечественные аналоги «Инстаграма»* и TikTok

Российские власти отказались финансировать разработку отечественных аналогов TikTok и «Инстаграма»*. Об этом стало известно из итоговой «дорожной карты» «Новое общесистемное программное обеспечение», с которой ознакомилось издание РБК.
В финальную версию «карты» попали почтовый сервис «Почта 2.0», система VK Teams и несколько аналогов сервиса видеоконференций Zoom. При этом в Минцифры заявили, что вышеперечисленные проекты не получат обещанные гранты и смогут претендовать лишь на льготный кредит.
В ведомстве пояснили, что грантовая поддержка «не является оптимальной» для направления «коммуникационные сервисы», так как это уже «зрелые сервисы, которые не уступают западным аналогам». В министерстве указали, что все проекты будут реализованы за счёт собственных средств компаний.
* — «Инстаграм»* и «Фейсбук»* запрещены в России. Деятельность компании Meta считается в России экстремистской.
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