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Авторы приквела «Ведьмака» использовали работы художника без его разрешения

Авторы приквела «Ведьмака» использовали работы художника без его разрешения
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«Ведьмак: Происхождение» уже успел «прославиться» как худший сериал Netflix по версии зрителей, однако скандалы продолжают следовать за шоу по пятам. На днях художник-иллюстратор Шон Косс обнаружил в одной из сцен несколько артов, очень похожих на его работы. При этом автор не давал разрешения на публикацию его произведений в сериале — более того, с ним даже никто не связывался по этому поводу.

Фото: Twitter

Судя по всему, в новом сериале по «Ведьмаку» использованы мои работы без моего разрешения. К кому мне обратиться в этой ситуации?

Как отметил сам Косс, об инциденте ему рассказали подписчики, знакомые с его работами. Судя по всему, в Netflix слегка отредактировали арты, однако схожесть действительно очень заметна.

Работа художника и арт из сериала

Работа художника и арт из сериала

Фото: Twitter

Работа художника и арт из сериала

Работа художника и арт из сериала

Фото: Twitter

Работа художника и арт из сериала

Работа художника и арт из сериала

Фото: Twitter

Всего за сутки твит художника собрал больше 240 тыс. просмотров — пользователи соцсети поддержали автора и возмутились поступком Netflix. Компания пока не дала никаких комментариев о случившемся.

Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» вышел 25 декабря на Netflix. Первые просмотры шоу оказались куда хуже показателей произведения с Генри Кавиллом.

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