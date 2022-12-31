Авторы приквела «Ведьмака» использовали работы художника без его разрешения

«Ведьмак: Происхождение» уже успел «прославиться» как худший сериал Netflix по версии зрителей, однако скандалы продолжают следовать за шоу по пятам. На днях художник-иллюстратор Шон Косс обнаружил в одной из сцен несколько артов, очень похожих на его работы. При этом автор не давал разрешения на публикацию его произведений в сериале — более того, с ним даже никто не связывался по этому поводу.
Фото: Twitter
Судя по всему, в новом сериале по «Ведьмаку» использованы мои работы без моего разрешения. К кому мне обратиться в этой ситуации?
Как отметил сам Косс, об инциденте ему рассказали подписчики, знакомые с его работами. Судя по всему, в Netflix слегка отредактировали арты, однако схожесть действительно очень заметна.
Работа художника и арт из сериала
Фото: Twitter
Работа художника и арт из сериала
Фото: Twitter
Работа художника и арт из сериала
Фото: Twitter
Всего за сутки твит художника собрал больше 240 тыс. просмотров — пользователи соцсети поддержали автора и возмутились поступком Netflix. Компания пока не дала никаких комментариев о случившемся.
Мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» вышел 25 декабря на Netflix. Первые просмотры шоу оказались куда хуже показателей произведения с Генри Кавиллом.
- 31 декабря 2022
-
13:01
-
12:35
- 30 декабря 2022
-
21:39
-
21:10
-
20:30
-
20:16
-
19:40
-
19:09
-
18:37
-
17:59
-
17:30
-
17:09
-
16:57
-
16:22
-
16:09
-
15:58
-
15:27
-
14:56
-
14:51
-
14:16
-
14:05
-
13:34
-
13:15
-
13:02
-
12:41
-
12:27
-
11:47
-
11:18
-
10:34
-
10:07
-
09:40
- 29 декабря 2022
-
22:07
-
21:34
-
21:06
-
20:35