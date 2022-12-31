Звезда «Очень странных дел» раскрыл первые детали финального сезона

Совсем недавно создатели «Очень странных дел» закончили написание сценария для пятого, финального сезона сериала. Тем временем актёры уже начинают делиться своими впечатлениями от продолжения. Ноа Шнапп, исполнитель роли Уилла Байерса, поделился первыми деталями нового сезона. По его словам, шоу началось на Уилле — на этом же персонаже оно и закончится.

Я могу сказать, что я очень-очень взволнован тем, что будет дальше. Сценаристы отлично поработали с Уиллом в этом сезоне и закрыли всё, что хотели. Они просто идеально завершили шоу — история началась с Уилла и закончится на Уилле.

К сожалению, какими-то более серьёзными подробностями актёр не поделился.

Съёмки пятого сезона «Очень странных дел» начнутся в 2023 году, а его премьера состоится в 2024-м.