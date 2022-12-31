Илон Маск — первый человек в мире, потерявший более $ 200 млрд личного состояния

2022 год стал для Илона Маска настоящим испытанием. Некогда самый богатый человек планеты решил купить «Твиттер», попал в череду скандалов и начал резко терять капитал.

Как посчитало агентство Bloomberg, в начале ноября 2021 года состояние Маска превышало $ 340 млрд. А в конце декабря 2022-го этот показатель снизился аж до $ 137 млрд из-за резкого падения акций Tesla. После покупки «Твиттера» бизнесмен перестал уделять внимание автомобильной компании, переключившись на управление соцсетью, после чего инвесторы выразили свою обеспокоенность.

Падение состояния в $ 200 млрд привело к тому, что самым богатым человеком на Земле стал Бернар Арно, владелец холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценивается в $ 162 млрд.