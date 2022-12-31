Илон Маск — первый человек в мире, потерявший более $ 200 млрд личного состояния
Поделиться
2022 год стал для Илона Маска настоящим испытанием. Некогда самый богатый человек планеты решил купить «Твиттер», попал в череду скандалов и начал резко терять капитал.
Как посчитало агентство Bloomberg, в начале ноября 2021 года состояние Маска превышало $ 340 млрд. А в конце декабря 2022-го этот показатель снизился аж до $ 137 млрд из-за резкого падения акций Tesla. После покупки «Твиттера» бизнесмен перестал уделять внимание автомобильной компании, переключившись на управление соцсетью, после чего инвесторы выразили свою обеспокоенность.
Падение состояния в $ 200 млрд привело к тому, что самым богатым человеком на Земле стал Бернар Арно, владелец холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценивается в $ 162 млрд.
Комментарии
- 31 декабря 2022
-
14:37
-
14:16
-
13:50
-
13:24
-
13:01
-
12:35
- 30 декабря 2022
-
21:39
-
21:10
-
20:30
-
20:16
-
19:40
-
19:09
-
18:37
-
17:59
-
17:30
-
17:09
-
16:57
-
16:22
-
16:09
-
15:58
-
15:27
-
14:56
-
14:51
-
14:16
-
14:05
-
13:34
-
13:15
-
13:02
-
12:41
-
12:27
-
11:47
-
11:18
-
10:34
-
10:07
-
09:40
Партнерский контент