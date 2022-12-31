Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Не только GTA 6: утекли ролики из альфа-версии Horizon Forbidden West

Не только GTA 6: утекли ролики из альфа-версии Horizon Forbidden West
Комментарии

После слива в интернет альфа-версии Horizon Forbidden West утекли и первые ролики, в которых можно взглянуть на различные состояния игры. В видео разработчики тестируют разные механики экшена, включая боевую систему без детализированного окружения и диалоги.

Интересно, что ролики залиты прямо на YouTube, однако Sony и сами разработчики из Guerrilla Games, кажется, не спешат устранять их из общего доступа.

Horizon Forbidden West — вторая часть приключений Элой, которая вынуждена спасать мир в постапокалипсисе от очередной катастрофы. Проект вышел 18 февраля на PS4 и PS5 и получил очень высокие оценки от критиков и обычных игроков. А уже 19 апреля для игры выйдет крупное дополнение Burning Shores, действие которого развернётся в Лос-Анджелесе будущего.

Новость по теме
Авторы Horizon Forbidden West объяснили, почему DLC выйдет только на PS5
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022