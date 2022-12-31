Не только GTA 6: утекли ролики из альфа-версии Horizon Forbidden West

После слива в интернет альфа-версии Horizon Forbidden West утекли и первые ролики, в которых можно взглянуть на различные состояния игры. В видео разработчики тестируют разные механики экшена, включая боевую систему без детализированного окружения и диалоги.
Интересно, что ролики залиты прямо на YouTube, однако Sony и сами разработчики из Guerrilla Games, кажется, не спешат устранять их из общего доступа.
Horizon Forbidden West — вторая часть приключений Элой, которая вынуждена спасать мир в постапокалипсисе от очередной катастрофы. Проект вышел 18 февраля на PS4 и PS5 и получил очень высокие оценки от критиков и обычных игроков. А уже 19 апреля для игры выйдет крупное дополнение Burning Shores, действие которого развернётся в Лос-Анджелесе будущего.
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