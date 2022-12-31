Автор Vampire Survivors и сам не знает, почему его игра настолько популярна

Нашумевшая Vampire Survivors стала одной из главных игр 2022 года. Роглайт-экшен про вампиров вошёл во множество топов лучших проектов года, однако его создатель Лука Галанте, кажется, сам не понимает, как так вышло.

По словам разработчика, его даже несколько пугает популярность игры, ведь он просто работал над ней и старался не смотреть на впечатляющие цифры продаж и обсуждения проекта, отталкиваясь лишь от обзоров игроков в Steam и DIscord.

Я понятия не имею, почему она так популярна, и меня это пугает! С момента релиза я старался не смотреть на цифры, чтобы не слишком увлекаться. Я не светился в интернете и просто работал над игрой и компанией, почти полностью сосредоточившись на отзывах игроков в Discord и Steam.

По словам Галанте, успех его игры может вдохновить других инди-разработчиков. Сам автор хочет видеть больше игр в духе Celeste, Undertale, Powerwash Simulator, Wandersong и A Short Hike, которые в своё время «заслуженно оказались в центре внимания».

Vampire Survivors вышла из раннего доступа 20 октября 2022 года в Steam и за два месяца набрала более 165 тыс. отзывов в Steam, из которых 98% — положительные. В декабре игра также добралась до мобильных платформ — на Android и iOS она доступна полностью бесплатно.