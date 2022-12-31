YouTube начал отключать монетизацию в роликах с жестокостью и насилием

Недавно на YouTube вступила в силу обновлённая политика модерации, которая ужесточила правила в отношении монетизации игрового контента. В основном изменения коснулись игр с натуралистичным насилием, скрытой непристойной лексикой и изображением половых актов.

Уже 31 декабря некоторые блогеры начали сообщать, что их видео столкнулись с ограничением по монетизации. Больше всего проблем у авторов возникло с недавним хоррором The Callisto Protocol, отличающимся повышенным уровнем жестокости при довольно реалистичной графике. Блогеры заявляют, что YouTube попросту отключает получение денег с видео по игре — судя по всему, дело как раз в новой политике модерации.

Возможно, новые правила площадки не подразумевают под собой никаких исключений, даже если стоит предупреждение о контенте «18+». Пока неясно, как система будет реагировать на мультиплеерные шутеры и другие игры с насилием, ведь подобных проектов в индустрии абсолютное большинство.