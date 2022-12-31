YouTube начал отключать монетизацию в роликах с жестокостью и насилием

Недавно на YouTube вступила в силу обновлённая политика модерации, которая ужесточила правила в отношении монетизации игрового контента. В основном изменения коснулись игр с натуралистичным насилием, скрытой непристойной лексикой и изображением половых актов.
Уже 31 декабря некоторые блогеры начали сообщать, что их видео столкнулись с ограничением по монетизации. Больше всего проблем у авторов возникло с недавним хоррором The Callisto Protocol, отличающимся повышенным уровнем жестокости при довольно реалистичной графике. Блогеры заявляют, что YouTube попросту отключает получение денег с видео по игре — судя по всему, дело как раз в новой политике модерации.
Возможно, новые правила площадки не подразумевают под собой никаких исключений, даже если стоит предупреждение о контенте «18+». Пока неясно, как система будет реагировать на мультиплеерные шутеры и другие игры с насилием, ведь подобных проектов в индустрии абсолютное большинство.
- 31 декабря 2022
-
18:38
-
17:48
-
17:22
-
16:45
-
16:15
-
15:47
-
15:15
-
14:37
-
14:16
-
13:50
-
13:24
-
13:01
-
12:35
- 30 декабря 2022
-
21:39
-
21:10
-
20:30
-
20:16
-
19:40
-
19:09
-
18:37
-
17:59
-
17:30
-
17:09
-
16:57
-
16:22
-
16:09
-
15:58
-
15:27
-
14:56
-
14:51
-
14:16
-
14:05
-
13:34
-
13:15
-
13:02