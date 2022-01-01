«Мы встретимся уже скоро». Вышел тизер нового сезона «Папиных дочек»

Ранее стало известно, что телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START объявили о разработке нового сезона культового российского сериала «Папины дочки». После намёков авторы наконец-то показали первый трейлер шоу.
В ролике показали Елизавету Арзамасову в образе Галины Сергеевны, Мирославу Карпович, сыгравшую Машу, а также Андрея Леонова — он исполнил роль отца семейства. Ещё в тизере можно увидеть и услышать Дашу, но лицо актрисы не показали. Фанаты думают, что Анастасия Сиваева отказалась участвовать в проекте, но каким-то образом её героиню поместят в сериал.
Ещё известно, что в новом сезоне шоу точно не появятся Пуговка и спортсменка Женя. Отмечается, что новый сезон выйдет «уже скоро», но никаких дат не озвучили. Вероятно, сериал выйдет в 2023 году.
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