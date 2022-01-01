ПК, PS4, Nintendo Switch: самые популярные игровые платформы 2022 года

Команда сайта HowLongToBeat составила список из 10 самых популярных игровых платформ 2022 года. В топ вошли платформы, которые оказались самыми востребованными среди геймеров за весь год.

Возглавил список ПК. Ещё геймеры предпочли PS4 и Nintendo Switch. На четвёртой позиции расположилась PS5. Примечательно, что по популярности Xbox Series оказался ниже, чем Xbox One и PS3.

Фото: HowLongToBeat

Топ популярных игровых платформ 2022 года

ПК PS4 Nintendo Switch PS5 Xbox One PS3 Xbox Series Xbox 360 Nintendo 3DS PS2

Примечательно, что в 2021 году ситуация была абсолютно аналогичная — ПК был на первом месте, PS4 занимала вторую строчку, а Switch от Nintendo забрала бронзу. Из года в год тенденции среди платформ совсем не изменились.