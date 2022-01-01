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ПК, PS4, Nintendo Switch: самые популярные игровые платформы 2022 года

ПК, PS4, Nintendo Switch: самые популярные игровые платформы 2022 года
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Команда сайта HowLongToBeat составила список из 10 самых популярных игровых платформ 2022 года. В топ вошли платформы, которые оказались самыми востребованными среди геймеров за весь год.

Возглавил список ПК. Ещё геймеры предпочли PS4 и Nintendo Switch. На четвёртой позиции расположилась PS5. Примечательно, что по популярности Xbox Series оказался ниже, чем Xbox One и PS3.

Фото: HowLongToBeat

Топ популярных игровых платформ 2022 года

  1. ПК
  2. PS4
  3. Nintendo Switch
  4. PS5
  5. Xbox One
  6. PS3
  7. Xbox Series
  8. Xbox 360
  9. Nintendo 3DS
  10. PS2

Примечательно, что в 2021 году ситуация была абсолютно аналогичная — ПК был на первом месте, PS4 занимала вторую строчку, а Switch от Nintendo забрала бронзу. Из года в год тенденции среди платформ совсем не изменились.

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