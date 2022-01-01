Появились первые скриншоты и тизер Payday 3 — шутера про ограбления банков и не только

Starbreeze решила прервать молчание о Payday 3 и дать фанатам франшизы хоть что-то. Авторы выпустили свежий тизер, открыли страницу проекта в Steam и опубликовали скриншоты.

В тизере, правда, мало чего показали. Можно увидеть праздничный Нью-Йорк, на фоне которого стоят четыре ключевых персонажа. А ещё в конце можно увидеть официальный логотип игры.

На странице проекта в Steam можно почитать небольшое описание, добавить Payday 3 в список пожеланий и посмотреть различные скриншоты. На них можно увидеть маски Далласа, Хокстона, Чейнса и Вулфа.

Фото: Prime Matter

Фото: Prime Matter

Фото: Prime Matter

Фото: Prime Matter

Фото: Prime Matter

Payday 3 представляет собой шутер от первого лица, в котором игрокам нужно заниматься ограблениями и собирать куш. Никаких деталей о проекте, помимо того, что он развернётся в Нью-Йорке, нет.

Релиз ожидается в 2023 году.