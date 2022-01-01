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Продажи симулятора Factorio превысили 3,5 млн копий

Продажи симулятора Factorio превысили 3,5 млн копий
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Разработчики симулятора Factorio из студии Wube Software объявили, что тираж проекта превысил 3,5 млн копий. Релиз Factorio состоялся в раннем доступе Steam аж в 2016 году, а полноценный выход состоялся в 2020 году.

По словам разработчиков, они стабильно продают по 500 тыс. копий игры каждый год. Примечательно, что авторы никогда не делали скидки на Factorio — в Steam тайтл стоит ровно 1 тыс. рублей. Также Wube Software отметила, что тайтл хорошо показал себя и на Nintendo Switch.

На данный момент на консоли Nintendo продано более 40 тыс. копий — авторы довольны таким результатом. Притом около 40% продаж на Switch пришлись на Японию.

Мы с нетерпением ждём следующего года, и хотя мы ничего не можем обещать, мы надеемся, что будет много новостей о Factorio, которые всех вас порадуют.

Factorio доступна на ПК и Nintendo Switch.

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