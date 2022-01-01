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Третий сезон «Ведьмака» может выйти в двух частях

Третий сезон «Ведьмака» может выйти в двух частях
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Недавно шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт-Хисрих пообщалась с журналистом издания Collider и поделилась интересной деталью третьего сезона сериала. Возможно, его разделят на две части, но это пока не точно.

По словам Шмидт-Хисрих, разделение третьего сезона на две части ещё не обсуждалось с Netflix, но такую возможность исключать нельзя. Как отметила шоураннер, у команды ещё много времени до выхода.

Мы ещё не обсуждали разделение сезона, но эта тенденция пользуется популярностью. Я бы не стала исключать этого. Возможно, это даже будет интересно. Опять же, у нас есть ещё много времени, восемь месяцев или около того, чтобы закончить работу над сериалом.
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