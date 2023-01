40 лучших игр для ПК в 2022 году от Metacritic

Сайт-агрегатор Metacritic опубликовал список из 40 лучших игр 2022 года для ПК. Топ составлялся по известному принципу — сайт брал ПК-релизы и сравнивал их оценки от критиков. Картина получилась следующей: первое место с 95 баллами собрала Persona 5 Royal, серебро получила Elden Ring — у неё 94 балла. Тройку лидеров закрыла успешная Dwarf Fortress.

Ещё Metacritic поместил в топ God of War, «Человека-паука: Майлз Моралес» и оригинального «Человека-паука» 2018 года. На последних позициях расположились Never Awake, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge и Destiny 2: The Witch Queen.

40 лучших игр для ПК в 2022 году