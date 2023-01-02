Звезда «Мстителей» Джереми Реннер находится в критическом состоянии

Актёр Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, получил критические травмы во время уборки снега в снежную бурю. Об этом изданию Deadline сообщил представитель Реннера. По его словам, Джереми получил довольно серьёзные травмы, но его состояние стабильно.

Джереми Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями.

Актёр травмировался 1 января в городе Рино, где располагается его дом. Семья Джереми сейчас рядом с ним в больнице.

Помимо лент Marvel, Джереми Реннер снялся в массе других топовых картин. Например, в оскароносном фильме «Повелитель бури», а также в «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом»», «Эволюция Борна», «Охотники на ведьм».

Недавно известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello обрадовал фанатов Marvel, сообщив, что Роберт Дауни-младший вернётся к роли Тони Старка для шестой части «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны».