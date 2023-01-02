Полиция изучает обстоятельства серьёзного травмирования звезды «Мстителей» Джереми Реннера

Полиция американского штата Невада начала проверку несчастного случая, который произошёл с Джереми Реннером. 1 января голливудский актёр получил серьёзную травму во время уборки снега в снежную бурю.

Новость по теме Звезда «Мстителей» Джереми Реннер находится в критическом состоянии

1 января офису шерифа округа Уошо сообщили, что некто «получил травму». Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и, скоординировавшись с медиками и спасателями, доставили звезду «Мстителей» в больницу.

Господин Реннер был единственным участником происшествия. Группа по расследованию крупных происшествий Управления шерифа округа Уошо выясняет обстоятельства случившегося.

Представитель Реннера заявил, что актёр получил серьёзные травмы, но его состояние стабильно. Семья Джереми сейчас рядом с ним в больнице.

Несколько недель назад Реннер опубликовал в соцсетях фотографию снежных завалов в районе озера Тахо, рядом с которым находится его дом.

Снегопад у озера Тахо — это вам не шутки.

Фото: Соцсети Джереми Реннера