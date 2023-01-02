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Российская лента «Чебурашка» на старте заработала 200 млн рублей

Российская лента «Чебурашка» на старте заработала 200 млн рублей
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В дебютный день проката российский семейный фильм «Чебурашка» заработал рекордные 200 млн рублей. С учётом предварительных продаж, лента принесла создателям почти 340 млн. Эксперты уверены, что сегодня общая касса приключения составит 500 млн рублей.

Аналитики связывают успех «Чебурашки» с повышенным зрительским интересом, масштабной рекламной кампанией и отсутствием серьёзных конкурентов. Они уверены, что картина в 2023-м точно заработает 1 млрд рублей.

Сообщается, что на сеансы «Чебурашки» в период с 29 декабря по 4 января продано почти 853 тыс. билетов. А аудитория уже превысила миллион зрителей.

«Чебурашка» — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского. Лента рассказывает о дружбе между Геной и неизвестным науке животным по имени Чебурашка. Главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Поставил картину Дмитрий Дьяченко, известный по «О чём говорят мужчины».
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