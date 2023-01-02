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«Аватар 2» уже заработал более $ 1,3 млрд. Картина скоро обойдёт «Топ Ган 2»

«Аватар 2» уже заработал более $ 1,3 млрд. Картина скоро обойдёт «Топ Ган 2»
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Кассовые сборы «Аватара: Путь воды» составили $ 1,34 млрд. Вчера картина Джеймса Кэмерона заработала в домашнем прокате $ 63,4 млн, а в мировом — $ 186,7 млн.

Вне проката США касса блокбастера уже достигла отметки $ 957 млн, скоро она перевалит за миллиард. По заверению аналитиков, приключение станет вторым фильмом, который добьётся такого результата в постпандемийную эпоху.

Показатели «Аватара 2» не просели в сравнении с прошлой неделей. Подобное случалось только с прошлыми творениями Кэмерона — с картиной «Титаник» и первым «Аватаром». Сиквел занял 14 строчку топа самых кассовых лент в истории кино — он уже обошёл «Чёрную пантеру» и финальную часть «Гарри Поттера».

«Аватар 2» скоро обойдёт «Топ Ган: Мэверик» Тома Круза, который собрал в мировом прокате более $ 1,4 млрд.

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