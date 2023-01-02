Энтони Хопкинс поздравил фанатов с Новым годом. Актёр отметил 47 лет трезвости

Знаменитый британский актёр Энтони Хопкинс опубликовал традиционный пост, в котором он поздравил всех с Рождеством и Новым годом. Хопкинс в этом году также отметил 47 лет абсолютной трезвости.

Легенда кинематографа признался, что 47 лет назад он был абсолютно потерян и готовился к смерти. Но судьба дала ему шанс, и он его не упустил. Тех, кто борется с алкогольной зависимостью сейчас, он призвал не бояться обращаться за помощью и поддержкой. Хопкинс добавил, что он, как и все, грешен. Но отказ от алкоголя позволил ему жить более чем качественную жизнь.

Он также призвал всех своих фанатов быть добрее друг к другу и к себе. И посоветовал держаться подальше от токсичного окружения.

Будьте добры к себе и к окружающим. Держитесь подальше от токсичного окружения, если оно вас задевает и как-то влияет. Живите свою жизнь. Гордитесь своей жизнью.



Где бы вы ни были, обращайтесь за помощью — не стыдитесь это делать. Гордитесь собой. И, что бы вы ни делали, не позволяйте никому унижать вас. Похвалите себя, как это делаю я, хотя сам ничего и не знаю по сути. Люблю вас всех.

85-летний Хопкинс недавно повторил знаменитый танец Дженны Ортеги из сериала «Уэнсдей».