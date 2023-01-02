Ремейк Resident Evil 4 почти готов — он перешёл в финальную стадию разработки

Продюсер ремейка Resident Evil 4 Ёсиаки Хирабаяси заявил, что работа над переосмыслением культового хоррор-экшена движется к завершению. Команда разработчиков уже готовится к «финальному рывку».
Вероятно, авторы хотят выпустить ремейк точно в обещанный срок — 24 марта этого года. Продюсер также признался, что ближе к релизу фанаты получат ещё больше новостей и полезной информации о переосмыслении Resident Evil 4.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Игру полностью переведут на русский язык. В ней даже будет профессиональный дубляж. Также известно, что переосмысление будет таким же продолжительным, как и оригинальная игра.
Resident Evil 4 вышла в 2005 году на консоли Nintendo GameCube. Впоследствии игру портировали практически на все известные консоли, а также на ПК. Боевик разработал «отец» серии Resident Evil Синдзи Миками.
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