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Обворожительный Джонни Депп — на новом кадре фильма «Жанна Дюбарри»

Обворожительный Джонни Депп — на новом кадре фильма «Жанна Дюбарри»
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Французская кинокомпания Why Not Productions поделилась новым кадром из фильма «Жанна Дюбарри». На нём — Джонни Депп в образе короля Франции Людовика XV.

Фото: Why Not Productions

Это будет первая крупная роль актёра за последние пять лет — на карьеру артиста повлиял целый ряд судебных тяжб и скандалов.

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«Жанну Дюбарри» всё ещё снимают. Лента расскажет о мадам Дюбарри — жене Людовика XV. Фильм сначала выпустят в кинотеатрах Франции, а затем и на Netflix, который профинансировал проект. Режиссёром выступила Майвенн Ле Беско, она же сыграла мадам Дюбарри, одну из избранниц короля.

Премьера «Жанны Дюбарри» намечена на 2023 год.

Недавно продюсер Джерри Брукхаймер признался, что он был бы рад, если бы к «Пиратам Карибского моря» вернулся Джонни Депп, который играл капитана Джека Воробья.

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