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Появились первые детали происшествия с Джереми Реннером — актёр находится в критическом состоянии

Появились первые детали происшествия со звездой «Мстителей» Джереми Реннером
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1 января актёр Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, получил критические травмы во время уборки снега в округе Уошо, штат Невада. Артиста оперативно доставили в ближайшую больницу, и сейчас его состояние описывают как «критическое, но стабильное».

Издание TMZ поделилось первыми подробностями инцидента. Джереми убирал массивные сугробы с помощью огромной снегоуборочной машины под названием Snowcat, и в какой-то момент она проехала по его ноге. Как отмечают свидетели, прибывшие на место происшествия вместе с полицией, актёр потерял много крови, а пострадала не только его нога, но и другие части тела.

Snowcat актёра

Snowcat актёра

Фото: Соцсети Джереми Реннера

Тем временем полиция округа Уошо восприняла всё произошедшее всерьёз и уже проводит свою проверку случившегося.

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