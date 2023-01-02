Появились первые детали происшествия со звездой «Мстителей» Джереми Реннером

1 января актёр Джереми Реннер, наиболее известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, получил критические травмы во время уборки снега в округе Уошо, штат Невада. Артиста оперативно доставили в ближайшую больницу, и сейчас его состояние описывают как «критическое, но стабильное».

Издание TMZ поделилось первыми подробностями инцидента. Джереми убирал массивные сугробы с помощью огромной снегоуборочной машины под названием Snowcat, и в какой-то момент она проехала по его ноге. Как отмечают свидетели, прибывшие на место происшествия вместе с полицией, актёр потерял много крови, а пострадала не только его нога, но и другие части тела.

Snowcat актёра Фото: Соцсети Джереми Реннера

Тем временем полиция округа Уошо восприняла всё произошедшее всерьёз и уже проводит свою проверку случившегося.