Сериал «1899» отменили после первого сезона

Поклонники творчества создателей «Тьмы» вступили в 2023 год с неприятными новостями: новый сериал команды «1899» отменили после первого же сезона.

Сюжет проекта изначально рассчитывали сразу на три сезона, что особенно неприятно, ведь теперь фанатам останется лишь гадать, чем продолжилась бы история и на чём она закончилась. Создатели проекта уже отреагировали на случившееся.

Иногда вещам не суждено случиться. Такова жизнь. Мы знаем, что это разочарует миллионы фанатов. Но мы искренне хотим поблагодарить вас, что вы были с нами на этом пути. Мы вас любим. Не забывайте.

Многие уже успели неиронично пошутить, что «Тьме» просто повезло не стать сериалом Netflix на первом сезоне. Тогда были бы велики шансы не увидеть продолжение истории, ведь сервис так любит закрывать свои проекты.