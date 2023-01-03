«Аватар 2» заработал в мировом прокате $ 1,4 млрд. До «Топ Гана 2» осталось немного

Это случилось — «Аватар: Путь воды» в мировом прокате собрал $ 1.4 млрд, заняв 13 строчку топа самых кассовых фильмов в истории кинематографа. В США новая новая лента Джеймса Кэмерона заработала $ 444 млн, а в остальном мире — $ 956 млн.

В сравнении с позапрошлым уик-эндом показатели фильма выросли на 6%. В позапрошлые выходные он пополнил кассу на $ 63,3 млн, а в недавно прошедшие — на $ 66,8 млн. При этом картина так и не обогнала «Топ Ган: Мэверик», но она обойдёт его в самое ближайшее время. Наромним: боевик Тома Круза собрал во всём мире $ 1,48 млрд.

Аналитики связывают такой успех сиквела «Аватара» с тем, что это ещё одна уникальная картина Джеймса Кэмерона, у которой нет аналогов. Кроме того, у неё в прокате сейчас нет каких-либо серьёзных конкурентов. По прогнозам аналитиков, «Путь воды» в общей сложности заработает от $ 1,6 млрд до $ 1,9 млрд.