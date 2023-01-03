Зрители в гневе из-за отмены сериала «1899» — они требуют продолжения

Недавно Netflix заявил, что научно-фантастический сериал «1899» от авторов «Тьмы» не получит второй сезон. При этом сюжет шоу был рассчитан на три полноценных сезона. Фанаты ожидаемо встретили отмену в штыки. В «Твиттере» они требуют от Netflix пересмотреть решение и пишут, что отменять качественный проект — типичный ход компании.

Новость по теме Сериал «1899» отменили после первого сезона

Это Netflix. Они всегда отменяют хорошие шоу.

Некоторые пользователи Netflix жалуются, что стоимость подписки на онлайн-кинотеатр недавно выросла, но в нём нет качественных сериалов. При этом компания выпускает проходные шоу вроде «Ведьмак: Происхождение».

Думаю об отмене моей учётной записи Netflix, особенно после того, что случилось с «Ведьмаком». И я не в восторге от сериала «Ведьмак: Происхождение».

Один из пользователей заявил, что Netflix, запуская новый сериал, несёт полную ответственность за то, чтобы сюжет был полностью завершён. Он напомнил, что первый сезон «1899» закончился на клиффхэнгере.

Вы не можете закрыть шоу вроде «1899» после того, как оно только начало набирать обороты, а первый сезон закончился клиффхэнгером.

При этом не все пользователи начали критиковать Netflix. Многие рады, что компания продлила шоу «Песочный человек» на второй сезон, а также довольны нашумевшим проектом «Уэнсдей».

Спасибо вам за то, что дали зелёный свет второму сезону «Песочного человека». И спасибо за «Уэнсдей» — это одно из самых забавных шоу, которые я когда-либо видел. Отличная работа.